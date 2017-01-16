СМИ: «Ак Барс» банк и Татфондбанк могут объединиться в течение 5 лет

«Ак Барс» банк и Татфондбанк могут объединиться в течение 5 лет. Об этом заявил глава Ассоциации региональных банков «Россия», председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

- На санацию «Пересвета» и Татфондбанка должен претендовать очень крупный финансовый институт, на ум приходят госбанки, крупнейшие частные банки, например Альфа банк, «Открытие». Это вопрос оценки активов и вопрос той суммы, которую они смогут привлечь, для того, чтобы работать с этими банками. «Ак барс» тоже потенциальный претендент на Татфондбанк, но по размеру не хватит ресурса у него. В перспективе допускаю, что «Ак барс» и Татфондбанк объединяться. Ситуация будет понята в течение 5 лет, - отметил Аксаков.

Однако, как прокомментировали в «Ак Барс» банке, вопрос объединения на повестке дня не стоит.

- Вопрос объединения с Татфондбанком не стоял и не стоит на повестке дня «Ак Барс» банка, - отметили в банке.

Напомним, Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимает 43-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

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