В Татарстане младенец скончался в больнице на следующий день после рождения

В Альметьевске в местной детской больнице скончался новорожденный мальчик, это случилось на следующий день после того, как он родился. Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

По данным следствия, 12 декабря прошлого года 28-летняя женщина родила ребенка, 13 декабря около 13 часов он скончался.

- В ходе проверки выяснилось, что смерть мальчика наступила в результате родовой травмы. В отношении неустановленных врачей было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - рассказали в правоохранительных органах.

Сейчас Следственный комитет ведет расследование смерти.