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Завтра в ряде домов Советского района Казани не будет света

Завтра в ряде домов Советского района Казани не будет света
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Фото: kzn.ru

Завтра, 18 января, в ряде домов Советского района Казани не будет света. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

- Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, - говорится в тексте сообщения.

Так, с 8.00 до 17.00 не будет света в поселке Новая Сосновка Советского района по улицам Вишневая и Сиреневая.

Люция Кашапова, 17.01.2017, 09:20
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Дюма17 января 2017, 09:44
DARKNESS IS A FREND OF молодости(юс).
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