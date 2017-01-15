Подробности задержания подростков на угнанном Audi в РТ: полицейские стреляли в воздух

В МВД Татарстана сообщили подробности о громкой погоне за тремя подростками на угнанной Audi в Нижнекамском районе, которая произошла в субботу вечером, 14 января.

Как рассказали в полиции, около 19 часов на 16 км автодороги Чистополь – Нижнекамск автоматизированной системой было зафиксировано движение Audi-80, находившегося в угоне. В погоню за машиной отправились сотрудники ГИБДД из трех районов.

В 20:20 Audi был замечен сотрудниками ДПС на 61 км автодороги Чистополь – Нижнекамск. На требование полицейского об остановке водитель автомобиля не среагировал, иномарку удалось остановить лишь после погони и использования фуры, которой перегородили дорогу.

- Двое пассажиров (15 и 13 лет) были задержаны на месте происшествия. Водитель автомобиля попытался скрыться в направлении реки Зай, остановить его помогли несколько предупредительных выстрелов в воздух. Им оказался ранее судимый за грабеж и угон 16-летний житель Нижнекамска, - рассказали в МВД.

Подростки были доставлены в полицию, автомобиль – перемещен на специализированную стоянку.

Напомним, сам автомобиль подростки угнали в Мамадышском районе 13 января, они доехали на ней до Казани через все посты ДПС, переночевали в столице РТ, после чего решили доехать до Нижнекамска, неподалеку от города их и задержали сотрудники правоохранительных органов.