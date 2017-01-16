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Рейд ProKazan: защищены ли казанские больницы от повторения шокирующего инцидента в Уфе?

Рейд ProKazan: защищены ли казанские больницы от повторения шокирующего инцидента в Уфе?
16+
Фото: Денис Петьовка
Нас интересовало, не придется ли пациентам ползти по лестнице, чтобы добраться до рентгенологического кабинета

Видеоролик из Башкирии, на котором женщина со сломанной ногой вынуждена ползти по лестнице в рентген-кабинет, "взорвал" Интернет. Как сообщал портал ProUfu.ru, таким вот образом пациентке пришлось добираться на верхний этаж из-за неработающего лифта.

Портал ProKazan.ru решил узнать, а как обстоят дела в казанских поликлиниках и травмпунктах. Мы выбрали несколько лечебных учреждений наугад и наведались с проверкой. Нас интересовала доступность рентгенологических кабинетов и работа лифтов.

Детский травмпункт, улица Декабристов, 125а

Свой маршрут по поликлиникам и травмпунктам города мы начали с детского травмпункта, он расположен по адресу: улица Декабристов, 125а. Это недалеко от нашей редакции.

Ступеньки и небольшой участок перед входом очищены от льда и снега практически идеально.

С пандусом ситуация похуже - лед здесь попытались сколоть, но не полностью. Проехать на коляске можно, но, похоже, немного потрясет.

Как оказалось, пациенту с травмой не нужно бегать по этажам: рентген-кабинет находится рядом с кабинетами врачей.

Поликлиника "Госпиталя ветеранов войны", улица Исаева, 5

Отдельный вход в здание травмпункта Московского района оказался закрытым, поэтому пациентам пришлось пользоваться входом в поликлинику. Пандус здесь есть, но при нас двое мужчин с трудом подняли по нему коляску. Возможно, им просто не хватило сноровки.

Рентгенологический кабинет расположен на первом этаже рядом с кабинетами врачей. Для пациентов предусмотрено кресло-каталка.

В здании поликлиники есть лифт и он работает, поэтому "ползти" по лестницам, как женщине в Башкирии, пациентам не придется.

Травмпункт Кировского района, ул. Можайского, 17

Травмпункт в Кировском районе расположен на первом этаже жилого многоквартирного дома, поэтому лифт здесь не нужен.

Рентген-кабинет работает и расположен рядом с кабинетами врачей. Народу, правда, маловато. Кстати, на этот травмпункт жаловались читатели нашей группы "ВКонтакте". По словам одного из них, несмотря на то, что рабочий день здесь до 20.00, двери лечебного учреждения оказались закрыты уже в 19.35.

Городская поликлиника №20, улица Академика Сахарова, 23

Рентген-кабинет здесь находится на втором этаже.

Чтобы добраться до него, пациентам придется взять штурмом лестничный пролет.

 Ловим пробегающую сотрудницу больницы в халате.

- А как подниматься на снимок людям со сломанной ногой, например? - интересуемся.

- Да у нас лифт есть, - неуверенно отвечает та и добавляет. - Где-то... Я не знаю, правда, где.

Как выяснилось, лифта в здании нет. А рентген уже месяц как вышел из строя и нуждается в ремонте.

7-я горбольница, улица Чуйкова, 54

Мы понимали, что после масштабной модернизации клиники, которая прошла в 2011-212 годах, здесь все работает, как часы. Однако решили заглянуть и сюда.

Как оказалось и здесь ситуация, которая произошла с пациенткой из Башкирии, исключена. Лифты работают, рентгенологический кабинет расположен на первом этаже, при желании можно взять кресло-каталку для транспортировки пациента. 

Мы заглянули и в травмпункт по соседству. Там тоже все оказалось в порядке.

Подводя итоги нашего небольшого исследования, можно сказать, что в 5 из 6 лечебных учреждений ситуация, когда пациентам со сломанной или прооперированной ногой приходилось ползти по лестнице, практически исключена.

Мы проверили лишь несколько больниц, а как обстоят дела в других? Поделитесь своими историями в комментариях.

Рамиль Бикмуллин, 17.01.2017, 09:55
Тэги: Медицина
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