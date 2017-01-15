Внезапное похолодание в Татарстане: синоптики разослали предупреждение

В Татарстане ожидается сильное похолодание, об этом сегодня предупредили синоптики. Ночью и утром в восточных районах Татарстана температура понизится до 25-28 градусов мороза.

В Казани завтра будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем 12-14 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Отметим, в Татарстане установлен определенный уровень температур, при которых отменяются занятия, причем для разных возрастных групп он различен. В соответствии с ним ученики начальных классов (1-4) не учатся при температуре -25 градусов и ниже. Занятия у учащихся 5-9 классов отменяются при понижении температуры до -27 градусов. Старшеклассники же не учатся только в том случае, если столбики термометров опустились до -32 градусов.