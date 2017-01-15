Пассажиропоток второй линии казанского метро составит около 700 тысяч человек в сутки

Ориентировочный пассажиропоток второй линии казанского метро составит 659 610 человек в сутки. Об этом порталу ProKazan.ru сообщила руководитель пресс-службы минстроя РТ Гульназ Минниханова.

- Загрузка второй линии метро будет обеспечиваться за счет охвата густонаселенных жилых районов Азино-1, Азино-2, Квартала, района Сибирского тракта, а также за счет обслуживания промышленных зон Западной («Тасма») и Восточной (Компрессный завод, Газоаппарат, Молкомбинат), - рассказала порталу ProKazan.ru Гульназ Минниханова.

Вторая линия казанского метро соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский.

Напомним, строительство одиннадцатой станции первой линии метрополитена Казани - Дубравной должно завершиться в текущем году. Планируется, что станция откроется ко Дню города - 30 августа. Ранее корреспондент портала ProKazan.ru проехал по местам, где планируется построить все 12 станций второй линии казанского метро и выяснил, как ветка «перешагнет» Казанку, и какие важные объекты она свяжет.