В Казани простились с балериной, которая погибла при крушении самолета Ту-154

Ралина Гильманова находилась на борту самолета, который летел в Сирию

В Казани прошла церемония прощания с артисткой балета ансамбля им. Александрова 22-летней Ралиной Гильмановой. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Сообщается, что прощание прошло во дворе дома, где родилась и жила до отъезда в Москву Ралина.

В последний путь ее пришли проводить министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, заместитель Военного комиссара РТ Рустэм Яхин, художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца РТ Айрат Хамитов, педагоги хореографического училища, сокурсники, а также родные и друзья. Похоронили Ралину Гильманову на Юдинском кладбище.

В последнее время Ралина жила и работала в Москве, но родилась и выросла в Казани, где и закончила хореографическое училище. После она поступила в национальный балет «Кострома», а в 2014 году начала работать в ансамбле песни и пляски российской армии им. Александрова.

Кроме этого, она училась в Московском Государственном университете культуры и искусств.

Напомним, авиакатастрофа произошла рано утром 25 декабря. На борту самолета находились 8 членов экипажа и 84 пассажира - это военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Среди пассажиров оказались и артисты из Казани - певец, тенор Владислав Голиков и Ралина Гильманова. В результате трагедии погибли 92 человека.