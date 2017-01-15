СМИ: правительство России заплатит убийце из Татарстана почти 6 тысяч евро

Правительство России убийце из Татарстана Николаю Юнзелю заплатит 5 тысяч 947 евро за ненадлежащие оказание стоматологической помощи в татарстанском СИЗО. Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на Европейский суд по правам человека.

Сообщается, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство РФ компенсировать моральные и физические страдания лидера банды «Физовские» и преступного сообщества «Боксеры» Николая Юнзеля. Соответствующее решение было опубликовано на сайте ЕСПЧ в конце 2016 года.

В своей жалобе Юнзель писал о том, что в его камере не было телевизора и радио, но были паразиты.

- Вентиляция в камере не работала, освещения почти нет. А еда и вовсе скудная, - говорится в тексте сообщения.

Невыносимыми для осужденного стали условия, когда у него заболели зубы. В 2008 осужденный впервые пожаловался на зубную боль, но лечение началось спустя два месяца и завершилось лишь в августе 2010 года.

- В 2009 году у Юнзеля врач диагностировал хронический пульпит, периодонтит и рекомендовал срочно удалить зубные коронки, предупредив, что если не лечить зубы, то это может быть чревато потерей жевательной функции, - отметили тогда стоматологи.

Однако предписания их не были исполнены. И уже в 2010 году осужденный не смог жевать. О стал голодать и жаловаться на боли в желудке. Но в конце августа 2010 года Юнзелю наконец-то вылечили зубы.

Осужденный Юнзель на мировую с государством не пошел

Официальный представитель РФ в Европейском суде по правам человека Георгий Матюшкин еще в 2013 году предложил заявителю 4 500 евро в качестве компенсации и просил исключить это дело из списка подлежащих рассмотрению. Однако осужденный не согласился. Таким образом, в качестве компенсации Европейский суд постановил Юнзелю выплатить 5 тысяч 947 евро.

Напомним, Николая Юнзеля приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в двух умышленных убийствах, покушении и незаконном обороте оружия, а также руководстве бандой «Физовские» и преступным сообществом «Боксеры».