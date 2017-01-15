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В Челнах вызвали спасателей, чтобы вынести из квартиры умершего мужчину весом 250 кг

В Челнах вызвали спасателей, чтобы вынести из квартиры умершего мужчину весом 250 кг
16+
Фото: ProKazan

В Набережных Челнах в прошедшие выходные врачи "скорой" вызвали спасателей, чтобы вытащить из квартиры умершего 48-летнего мужчину весом 250 килограммов. Об этом сообщают "Челнинские известия".

По словам Дениса Бессмертных, замначальника ЗПСО № 6 при МЧС РТ, мужчина умер в результате острой сердечной недостаточности, четыре спасателя спустили его на носилках до кареты "скорой" с третьего этажа.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал о похожем случае - в Казани спасатели помогли 200-килограммовому больному, которого нужно было доставить из дома в больницу по улице Музыкальная. В итоге мужчину смогли увезти в больницу.

ProKazan.ru, 16.01.2017, 12:40
Тэги: Смерть
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Комментарии

Уху евший16 января 2017, 12:54
бургером подавился? 8-*
17
17
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Хаха16 января 2017, 13:08
Складывается ощущение, что 70%, кто пишет комментарии- сброд идиотов! Только так, можно характеристику этим людям дать...
18
19
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Горожанин16 января 2017, 13:47
Жаль человека. Просто время пришло вот и умер. У всех свой срок.
9
2
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Горожанин16 января 2017, 13:47
В ответ на комментарий пользователя
Бедняга..отмучился...с таким весом жить не возможно трудно...
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жрать надо меньше
Лучший комментарий
6
18
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Горожанин16 января 2017, 13:49
В ответ на комментарий пользователя
Складывается ощущение, что 70%, кто пишет комментарии- сброд идиотов! Только так, можно характеристику этим людям дать...
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самокритично)
0
9
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Горожанин16 января 2017, 14:10
Злые, как собаки бешеные! Как вы живете вообще, комментаторы долбанные?..
0
0
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Горожанин16 января 2017, 14:15
В ответ на комментарий пользователя
Злые, как собаки бешеные! Как вы живете вообще, комментаторы долбанные?..
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Хорошо живем, по 250 кг не весим.
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