В Челнах вызвали спасателей, чтобы вынести из квартиры умершего мужчину весом 250 кг

В Набережных Челнах в прошедшие выходные врачи "скорой" вызвали спасателей, чтобы вытащить из квартиры умершего 48-летнего мужчину весом 250 килограммов. Об этом сообщают "Челнинские известия".

По словам Дениса Бессмертных, замначальника ЗПСО № 6 при МЧС РТ, мужчина умер в результате острой сердечной недостаточности, четыре спасателя спустили его на носилках до кареты "скорой" с третьего этажа.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал о похожем случае - в Казани спасатели помогли 200-килограммовому больному, которого нужно было доставить из дома в больницу по улице Музыкальная. В итоге мужчину смогли увезти в больницу.