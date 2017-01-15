Выплаты клиентам «Булгар Банка» начнутся не позднее 30 января

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что выплаты клиентам лишившего лицензии «Булгар Банка» начнутся не позднее 30 января. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

- Указанный банк является участником системы обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение в установленные сроки страхового возмещения, - говорится в тексте сообщения.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

- Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, - добавили в ведомстве.