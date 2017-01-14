В КФУ вызвали пожарных из-за сильного запаха в одном из зданий

Инцидент случился около 8 часов утра

В Казани в одно из зданий КФУ на улице Парижской Коммуны вызвали пожарных из-за запаха горелой проводки, это случилось сегодня около 8 часов утра. Об этом сообщает "Татар Информ".

Запах горения почувствовал охранник университета.

Приехавшие спасатели проверили все помещения здания университета, выяснилось, что запах шел из трансформаторного пункта, который находился рядом со зданием КФУ - там произошло короткое замыкание.

Предварительно, запах распространился по зданию через вентиляцию.

В результате инцидента никто не пострадал.