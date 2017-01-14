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В КФУ вызвали пожарных из-за сильного запаха в одном из зданий

В КФУ вызвали пожарных из-за сильного запаха в одном из зданий
16+
Фото: портал ProKazan.ru
Инцидент случился около 8 часов утра

В Казани в одно из зданий КФУ на улице Парижской Коммуны вызвали пожарных из-за запаха горелой проводки, это случилось сегодня около 8 часов утра. Об этом сообщает "Татар Информ".

Запах горения почувствовал охранник университета.

Приехавшие спасатели проверили все помещения здания университета, выяснилось, что запах шел из трансформаторного пункта, который находился рядом со зданием КФУ - там произошло короткое замыкание.

Предварительно, запах распространился по зданию через вентиляцию.

В результате инцидента никто не пострадал.

Н. Вильданов, 15.01.2017, 12:45
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин15 января 2017, 12:49
Опять АО ''Вкл Выкл ''?
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ДЮМА15 января 2017, 13:06
И дым отечества нам сладок и приятен
В стране дымок идет и запах всем понятен
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Горожанин15 января 2017, 13:10
А охранника посадят теперь за ложный вызов?
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Горожанин15 января 2017, 13:21
В ответ на комментарий пользователя
А охранника посадят теперь за ложный вызов?
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на бутылку
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Горожанин15 января 2017, 13:42
Подумали что бронзовый ильич полыхнул...
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