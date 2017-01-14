Минфин предложил новую минимальную цену на водку‍

Министерство финансов рассматривает возможность повышения минимальной розничной стоимости бутылки водки 0,5 л со 190 до 205–210 руб., заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов, передает РИА «Новости».

- Она будет ниже 219 руб., думаю, она будет 205–210 руб (за бутылку объемом 0,5 литра - прим.ред.). Сейчас проводятся расчеты, но определенно ниже, — сказал он.

Он также отметил, что индексация ставок акцизов позволит избежать затягиваний при определении новой минимальной розничной цены на бутылку водки.

Решение о понижении цены должно быть принято в ближайшие две недели.