В Казани сегодня ожидается -8 градусов

В целом по Татарстану в воскресенье, 15 января, прогнозируется облачная, с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. Ветер южный, умеренный. Максимальная температура воздуха днем – 7-12 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица.

Днем 15 января синоптики прогнозируют в Казани небольшой снег. Температура воздуха в дневные часы составит 6-8 градусов ниже нуля.