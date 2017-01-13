В «Салават Купере» сдан второй по счету дом на 102 семьи

Накануне, 13 января, компании "Ак Таш" было выдано разрешение на ввод 102-квартирного дома 13−4 в микрорайоне "Салават Купере". Уже сегодня началось заселение. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан.

- Собственникам квартир нужно подойти в Госжилфонд при Президенте РТ, чтобы подписать окончательный протокол, - сообщает пресс-служба министерства.

На официальном сайте "Салават Купере" сообщается, что основная выдача ключей от квартир жилого дома №28 по пр. Заречье будет осуществляться сегодня до 17.00 по адресу Заречье д. 26, кв. 2. Дополнительно выдача ключей будет осуществляться с 8.30 до 11.30 часов по понедельникам, средам, пятницам.

Напомним, 10 января Рустам Минниханов побывал на стройке жилого комплекса "Салават Купере", это произошло после многочисленных жалоб на задержку строительства в соцсетях. Он отметил, что сроки сдачи ряда домов в жилом комплексе "Салават Купере" затягиваются, в результате люди, ожидающие получения новых квартир, высказывают справедливое недовольство ситуацией.

Кстати, первый дом в данном ЖК на 255 квартир был в конце октября 2015 года.