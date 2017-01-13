Минниханов выложил в Сеть политические стикеры для Telegram с депутатами Госдумы от РТ

Рустам Минниханов выложил на своей странице в Instagram фотографию с политическими стикерами для мессенджера Telegram с изображением депутатов Государственной Думы от Татарстана. Стенд с фото был представлен татарстанским отделением «Молодой гвардии Единой России» на XXVI конференции татарстанского отделения партии «Единая Россия».

Фото опубликовано Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Янв 13 2017 в 10:52 PST

Отметим, что на данный момент ссылка на скачивание, указанная на стенде со стикерами, недоступна.