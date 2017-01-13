Пропавшего челнинца спустя неделю нашли мертвым в дачном обществе

В Набережных Челнах в садоводческом обществе "Юбилейное" нашли мертвым 34-летнего Азата Сулейманова, который пропал 7 января, так и не дойдя до дома. Об этом сообщают "Челнинские известия".

По предварительной информации, смерть не несет криминальный характер, он скончался от переохлаждения. Родственники рассказали, что мужчина страдал эпилепсией. Поисками занимался поисковый отряд "Лиза Алерт".