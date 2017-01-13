Пропавшего челнинца спустя неделю нашли мертвым в дачном обществе

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Завтра в Казани ожидается туман и 9 градусов мороза
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В Татарстане проверят качество питания в школьных столовых
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Минфин РФ выплатил 120 тыс рублей казанцу с изуродованной головой
17:13, 13.01.201720
Аэропорт Казани после гонок лихача покупает заградительные устройства за 114 тыс рублей
16:31, 13.01.20176
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15:46, 13.01.20179
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14:55, 13.01.20172
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14:49, 13.01.20175
Власти назвали самую смертельную «незамерзайку», которая продавалась в Татарстане
14:01, 13.01.201730
Вкладчики Татфондбанка и «Интехбанка» принесли в парк Тинчурина гроб
13:58, 13.01.201720
В Уфе уволили главврача больницы, в которой больная женщина ползла по лестнице
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Глава Минкомсвязи России: Иннополис не получит федерального финансирования в 2017 году
13:31, 13.01.201717
В поселке Новая Сосновка Советского района Казани на три дня отключат свет
12:42, 13.01.20177
Депутат Госдумы от РТ призвал признать Змея Горыныча и Соловья-разбойника украинцами
11:55, 13.01.201755
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10:47, 13.01.201723
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Верховный суд РТ смягчил приговор учительнице за секс с ученицей
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09:29, 13.01.20176
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09:19, 13.01.201786
СКР и Генпрокуратура попросили у Путина денег на квартиры для сотрудников
08:44, 13.01.201734
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ПСО «Казань» за 239 миллионов построит пирс у Казанки и займется углублением дна реки
21:36, 12.01.201734
На 96-м году жизни скончался заслуженный профессор КФУ
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Пропавшего челнинца спустя неделю нашли мертвым в дачном обществе

Пропавшего челнинца спустя неделю нашли мертвым в дачном обществе
16+
Фото: vk.com

В Набережных Челнах в садоводческом обществе "Юбилейное" нашли мертвым 34-летнего Азата Сулейманова, который пропал 7 января, так и не дойдя до дома. Об этом сообщают "Челнинские известия".

По предварительной информации, смерть не несет криминальный характер, он скончался от переохлаждения. Родственники рассказали, что мужчина страдал эпилепсией. Поисками занимался поисковый отряд "Лиза Алерт". 

ProKazan.ru, 14.01.2017, 11:28
Тэги: Смерть
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