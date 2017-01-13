В понедельник в магазинах появится книга рассказов о Минтимере Шаймиеве

Книга описывает жизнь первого президента Татарстана с самого его рождения до нынешнего времени

Накануне в Татарском книжном издательстве увидел свет сборник рассказов Рабита Батуллы о первом президенте республики Минтимере Шаймиеве. Книга на татарском языке называется «Илбашы», что в дословном переводе означает «Глава страны». Она поступит в продажу уже в понедельник, 16 января. Как сообщает информационное агентство Татар-информ, стоить книга будет всего 180 рублей. Ее тираж составил 2 тысячи экземпляров.

Как рассказал литредактор книги Газинур Морат, книга описывает жизнь первого президента Татарстана с самого его рождения до нынешнего времени. Он также отметил, что в ней есть не раскрытые до этого тайны, которые поведал сам Шаймиев.

- Мы смогли раскрыть как политическую, так и личную жизнь нашего первого Президента, – прокомментировал Газинур Морат.

Минтимер Шарипович Шаймиев родился 20 января 1937 года в селе Аняково Актанышского района Татарской АССР. Советский и российский государственный и политический деятель, первый Президент Татарстана (с 12 июня 1991 года по 25 марта 2010 года). Государственный советник Татарстана с 26 апреля 2010 года. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».