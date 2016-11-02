Минфин РФ выплатил 120 тыс рублей казанцу с изуродованной головой

Министерство финансов России выплатило 120 тысяч рублей Ильдару Ситдикову, казанцу с изуродованной головой, за незаконные действия полицейских. Об этом сообщил руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов.

Сумма компенсации морального вреда была увеличена в 6 раз.

Напомним, 3 февраля 2014 года Ситдикова доставили в отдел полиции "Савиново" по подозрению в совершении административного правонарушения. В полиции по итогам проверки административное дело в отношении него заводить не стали. Спустя 18 часов после доставления в отдел, дежурный заметил, что Ситдиков плохо себя чувствует и вызвал "скорую помощь". В больнице врачи обнаружили у больного внутричерепную гематому, из-за чего Ситдикову сделали трепанацию черепа.

- У Ситдикова выявили закрытую травму головы (в частности, ушиб головного мозга тяжелой степени), которая причинила тяжкий вред здоровью. Она образовалась в результате взаимодействия тупого твердого предмета и головы потерпевшего, - сообщали ранее правозащитники.

По итогам проверки МВД РТ трое сотрудников ППС и семеро работников отдела полиции "Савиново" были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Начальника отдела полиции перевели на нижестоящую должность.

Также в отношении оперативного дежурного было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", которое позже было прекращено. Ильдар Ситдиков требовал компенсацию морального вреда за задержание полицейскими, причинение тяжкого вреда здоровью и неэффективное расследование обстоятельств его избиения.