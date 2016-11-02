Аэропорт Казани после гонок лихача покупает заградительные устройства за 114 тыс рублей

Казанский аэропорт после гонок лихача, который устроил водитель «Лады», покупает заградительные устройства за 113,9 тысяч рублей. Соответствующий тендер был опубликован сегодня на сайте госзакупок.

Согласно документам, установят дорожные заградительные устройства под названием «Лиана-6000».

- Закупка будет осуществляться у единственного поставщика, - говорится в сообщении.

Однако, в какой части будут установлены ограждения, в аэропорту Казани ответили, что это является информацией ограниченного доступа.

- Демонстрация и публичное раскрытие информации о внедрении новых средств обеспечения безопасности аэропорта являются нецелесообразными в интересах обеспечения антитеррористической защищенности воздушной гавани, - цитирует «Бизнес Online» слова пресс-секретаря аэропорта Аделя Гатауллина.

Напомним, ранее активисты инициативной группы «Город без преград» выступили с просьбой убрать ограничительные полусферы, которые установили около тактильной плитки. Они представляют значительную опасность для инвалидов по зрению и для всех остальных. Эти меры были предприняты после гонок, которые устроил лихач на ВАЗ-2115, ворвавшийся в здание аэропорта.

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Заградительное устройство «Лиана» легко транспортируется и оперативно устанавливается практически на любое дорожное покрытие. В нерабочем состоянии заграждение трансформируется в компактный пенал, оснащенный ручкой для переноски.