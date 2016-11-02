Стало известно, как будет выглядеть аллея для болельщиков около стадиона «Самара Арена»

Министерство строительства Самарской области представило проект благоустройства территории вокруг стадиона «Самара Арена», строительством которого занимается ПСО «Казань», пишет Волга Ньюс.

В основу концепции легла идея гипернавигации, согласно которой болельщики будут попадать в свой сектор по специальным дорожкам, разделенных по цветам. Всего их будет три. Извилистый рисунок переплетающихся лент будет образовывать триколор.

Еще одним элементом навигации около «Самара Арены» должны стать цифры вдоль основной аллеи, ведущей к стадиону, которые будут оформлены в виде 20-метровых абстрактных геометрических композиций.

Третьим элементом навигации станут информационные световые тумбы, где туристы смогут получить все необходимые им сведения. Их установят вдоль аллей на расстоянии 50 метров друг от друга.

Как отмечает ProGorodSamara.ru, на пути к стадиону обустроят спортивные площадки и скамейки для отдыха болельщиков. Вся прилегающая к стадиону территория будет оформлена в космической тематике.