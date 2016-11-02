В Казани парень украл сейф, а затем спрятался от полиции под машиной

В Казани сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего мужчину, который украл сейф из помещения ООО «Центр платежей», а затем спрятался от полиции под машиной. Об этом сообщает пресс-служба УВО Росгвардии.

Сообщается, что молодой человек проник в офисное помещение, оборудованное сигнализацией.

- Полицейские прибыли на охраняемый объект после того, как сработала сигнализация. При осмотре они обнаружили поврежденную входную дверь, - говорится в сообщении.

Недалеко от здания полицейские заметили молодого человека, который нес в руках металлический ящик. Заметив патрульную машину, мужчина бросил ящик в сугроб и скрылся.

- Вызвав дополнительный экипаж, сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, который прятался под припаркованным автомобилем, - добавили в ведомстве.

Позже выяснилось, что молодой человек выбил металлический лист нижней части входной двери офиса, зашел в помещение и похитил оттуда сейф, в котором находилось 127 тыс. рублей. Как оказалось, задержанный имеет пять судимостей за кражи и две за разбой. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».