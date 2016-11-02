СМИ: Минфин РФ увеличит дотации регионам, но усилит контроль за их расходованием

Механизм бюджетной поддержки российских регионов изменен: они смогут получать крупные дотации, но будут обязаны вернуть в федеральный бюджет средства, использованные с низкой эффективностью. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

- С 1 января применяется новый механизм предоставления основного "бюджетообразующего" межбюджетного трансферта субъектам - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, - рассказали в пресс-службе Минфина.

В министерстве уточнили, что с получившими дотации регионами будут заключены соглашения, содержащие меры по росту доходов, бюджетной консолидации и экономическому развитию регионов. Всего в 2017 году на межбюджетные трансферты регионам будет выделено 1,6 трлн рублей, а также 200 млрд рублей бюджетных кредитов.

- Из объема кредитов 2017 года 150 млрд рублей распределено до начала финансового года пропорционально объему погашения долгов регионов в 2017 году. Вместе с тем срок предоставления бюджетных кредитов увеличен с трех до пяти лет, что, по ожиданиям ведомства, позволит снизить долговую нагрузку на регионы по ежегодному погашению бюджетных кредитов, - пояснили в Минфине.

По данным источников издания, еще одной мерой поддержки могут стать беспроцентные кредиты, однако воспользоваться ими смогут лишь "самые нуждающиеся регионы". Сейчас бюджетные кредиты предоставляются по ставке 0,01%.