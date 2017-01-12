Глава Минкомсвязи России: Иннополис не получит федерального финансирования в 2017 году

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявил, что Иннополис не получал федерального финансирования в 2016 году и также не получит его в 2017 году. Об этом он заявил накануне в ходе Гайдаровского форума — 2017, передает "Реальное время".

- Ни в прошлом, ни в этом году никакого федерального финансирования не выделялось. Государство выполнило свою ключевую задачу, обеспечив соответствующей базовой инфраструктурой. Иннополис — это необходимая инженерная инфраструктура для города по линии Минэкономразвития в рамках особой экономической зоны. По линии Минкомсвязи там была создана необходимая инфраструктура — здания, сооружения для университета. Все это эффективно работает, - заявил министр.

По его словам, сейчас там живут 5 тысяч жителей, более 50 резидентов в особой экономической зоне.

- Там сейчас около 50 резидентов, открыто текущих около 350 вакансий, каждый месяц туда устраиваются около сотни людей. Город растет естественными темпами. А инвестировать уже должны компании. Хочешь открыть офис - пожалуйста. Хочешь построить недвижимость, чтобы жильем обеспечить, - пожалуйста, - отметил Никифоров.

Справка



Иннополис открыт вблизи Казани. Его площадь составляет около 2,7 тысячи гектаров, он рассчитан на проживание 150 тысяч человек. Инвестиции в создание города в общей сложности составят 650 миллиардов рублей. Строительство города было начато в 2012 году по распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Спустя три года, в 2015 году, город был открыт.