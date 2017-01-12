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В поселке Новая Сосновка Советского района Казани на три дня отключат свет

В поселке Новая Сосновка Советского района Казани на три дня отключат свет
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16, 18 и 20 января в поселке Новая Сосновка Советского района Казани не будет электричества.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

Отключение света запланировано в эти дни с 8.00 до 17.00 в домах по улицам Вишневая и Сиреневая.

Н. Вильданов, 13.01.2017, 12:42
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

113 января 2017, 12:56
Ну зато с новой линией им будет намного надежнее и лучше . Вот бы все работы делали вовремя, так, как это делает Сетевая компания. И ЖЭУ бы им поучиться. Молодцы
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