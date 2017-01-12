Депутат Госдумы от РТ призвал признать Змея Горыныча и Соловья-разбойника украинцами

Это произошло после того, как чиновники Минобороны Украины изменили место рождения богатыря Ильи Муромца

Депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин предложил признать Змея Горыныча и Соловья-разбойника украинцами, это произошло после того, как чиновники Минобороны Украины изменили место рождения богатыря Ильи Муромца.

- Укры требуют признать Илью Муромца своим. Пусть Соловья-разбойника и Змей-Горыныча берут. Они из-под Чернигова. Богатыря русского не трогать!, — написал Сидякин в Twitter.

Укры требуют признать Илью Муромца своим.Пусть Соловья-разбойника и Змей-горыныча берут. Они из под Чернигова.Богатыря русского не трогать! — Александр Сидякин (@A_Sidyakin) 12 января 2017 г.

Согласно общепринятой версии, Илья Муромец, живший во второй половине XII века, появился на свет в деревне Карачарово под Муромом. Однако украинские чиновники уверены, что родиной богатыря является город Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.

Муромец жил во второй половине XII века. Он погиб в возрасте 40-55 лет, предположительно, при взятии Киева князем Рюриком Ростиславичем в 1204 году. Причиной смерти послужил, видимо, удар острого орудия (копья или меча) в грудь.

Кстати



Александр Сидякин родился 17 ноября 1977 года в городе Сегежа республики Карелия. По специальности юрист. Работал юрисконсультом, специализируясь на избирательных процессах. В 2001 году стал специалистом Комиссии Госдумы по избирательному законодательству.



Был задействован на выборах президента Башкортостана в 2003 году и губернатора Брянской области в 2004 году. С 2007 года работал в Центризбиркоме Башкортостана. Был избран в Госдуму от республики Татарстан.