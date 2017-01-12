В Казани осудили подростка, который убил своего друга на праздновании дня рождения

Накануне Советский районный суд Казани вынес приговор Владиславу Ориничеву, который убил своего товарища ударом ножа на праздновании дня рождения. Об этом сообщает телеканал «Эфир 24».

Сообщается, что на одном из судебных заседаний Ориничев признал свою вину и попросил прощения у матери погибшего.

- Я ударил его ножом в область сердца, - сказал подсудимый.

Суд приговорил Владислава Ориничева к 10 годам лишения свободы.

Напомним, трагический случай произошел в ночь с 5 на 6 марта прошлого года поселке Константиновка. Компания молодых людей сняла частный дом для празднования дня рождения. Во время гулянки один из парней схватился за нож и ударил своего друга. Подростки сами вызвали медиков, как только до них дошло, что их приятель истекает кровью. Но подъехавшие медики не смогли помочь раненому. К приезду полицейских все гости в коттедже были настолько пьяны, что едва держались на ногах. Поэтому многие потом утверждали, что ничего не видели или не помнят.