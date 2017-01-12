Роскомнадзор заблокировал 160 сайтов, помогающих «откосить» от армии

Роскомнадзор в 2016 году внес в список запрещенных сайтов порядка 160 ресурсов, которые помогали призывникам "откосить" от армии. Как сообщают "Известия", на ресурсах объясняли, при каких болезнях можно отправиться на альтернативную службу или вовсе её избежать, предлагали зачислить в аспиранты, оказывали "медицинское" сопровождение.

Чтобы признать противозаконными ресурсы, помогающие уклонистам, используют закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно норме, запрещено распространение информации о деяниях, за которые предусмотрено уголовное или административное наказание.

Как сообщает издание со ссылкой на данные Минобороны, по итогам 2016 года "бегающих" от призыва стало меньше на 20%, чем годом ранее. Следователям передали порядка 900 материалов, связанных с теми, кто не хочет служить.