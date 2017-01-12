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Роскомнадзор заблокировал 160 сайтов, помогающих «откосить» от армии

Роскомнадзор заблокировал 160 сайтов, помогающих "откосить" от армии
16+
Фото: ProKazan

Роскомнадзор в 2016 году внес в список запрещенных сайтов порядка 160 ресурсов, которые помогали призывникам "откосить" от армии. Как сообщают "Известия", на ресурсах объясняли, при каких болезнях можно отправиться на альтернативную службу или вовсе её избежать, предлагали зачислить в аспиранты, оказывали "медицинское" сопровождение.

Чтобы признать противозаконными ресурсы, помогающие уклонистам, используют закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно норме, запрещено распространение информации о деяниях, за которые предусмотрено уголовное или административное наказание.

Как сообщает издание со ссылкой на данные Минобороны, по итогам 2016 года "бегающих" от призыва стало меньше на 20%, чем годом ранее. Следователям передали порядка 900 материалов, связанных с теми, кто не хочет служить.

Н. Вильданов, 13.01.2017, 10:14
Тэги: Интернет
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Комментарии

Горожанин13 января 2017, 10:24
Чем больше блокирует, тем больше становится компьютерная грамотность населения - люди учатся обходить блокировки, осваивают анонимайзеры и пр. Кто ищет тот всегда найдёт!)) Может лучше в армии порядок навести?
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6
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Горожанин13 января 2017, 10:28
А то распоясались рабы - служить не хотят во благо царя!
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8
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Сельчанин13 января 2017, 10:44
А в чем нарушение этих сайтов? Людям предлагают обычное юридическое сопровождение. Государству не выгодны юридически подкованные граждане.
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5
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Горожанин13 января 2017, 10:46
В ответ на комментарий пользователя
А в чем нарушение этих сайтов? Людям предлагают обычное юридическое сопровождение. Государству не выгодны юридически подкованные граждане.
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Государство считает, что жизнь гражданина - собственность государства
0
5
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я13 января 2017, 10:48
Непонятно. Есть законные основания избежать призыва. Зачисляться в аспиранты тоже не преступление. Медицинское сопровождение не запрещено. Распространение информации об этом - не противозаконно. За что закрыли?

Тогда "согласно норме, запрещено распространение информации о деяниях, за которые предусмотрено уголовное или административное наказание." нужно закрыть все СМИ за освещение совершенных преступлений.

Что за изберательное применение закона? Мы ГДЕ ЖИВЕМ?
0
2
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Денис13 января 2017, 11:14
если здоров, то почему не сходить?
3
0
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Горожанин13 января 2017, 11:16
В ответ на комментарий пользователя
Непонятно. Есть законные основания избежать призыва. Зачисляться в аспиранты тоже не преступление. Медицинское сопровождение не запрещено. Распространение информации об этом - не противозаконно. За что закрыли?

Тогда "согласно норме, запрещено распространение информации о деяниях, за которые предусмотрено уголовное или административное наказание." нужно закрыть все СМИ за освещение совершенных преступлений.

Что за изберательное применение закона? Мы ГДЕ ЖИВЕМ?
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в феодальном государстве, не дошло?
0
1
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Горожанин13 января 2017, 11:17
В ответ на комментарий пользователя
если здоров, то почему не сходить?
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Ходить лучше в туалет.
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2
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Горожанин13 января 2017, 11:18
В ответ на комментарий пользователя
если здоров, то почему не сходить?
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Без хозяина и команд не живется?
0
1
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Горожанин13 января 2017, 11:35
Вот еще сайт как откосить от армии https://
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Горожанин13 января 2017, 11:37
В соседней теме полно косильщиков-патриотов :-D пеной исходило за поддержку Сирийской авантюры. Загрузить бы их штабелями в танкер, сверху завалить кирзовыми сапогами - и вперед.
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