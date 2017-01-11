ПСО «Казань» за 239 миллионов построит пирс у Казанки и займется углублением дна реки

Работы должны быть выполнены к 1 мая 2017 года

Строительство пирса у реки Казанка и дноуглубительные работы обойдутся бюджету Татарстана в 239 миллионов 190 тысяч рублей. Работы будут вестись возле Кремлевской набережной. Тендер на проведение работ выиграло ПСО «Казань».

Государственным заказчиком работ, которые должны быть выполнены к 1 мая 2017 года, является Главинвестстрой РТ. Датой заключения контракта значится дата - 30 декабря 2016.

На дноуглубительные работы лимит финансирования составляет 133,4 миллиона рублей. строительство пирса будет выделено около 106 миллионов.

Напомним, в октябре Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан разместило тендер на выполнение строительно-монтажных работ по экологической реабилитации старого русла Казанки, которое с легкой руки казанцев получило название - пруд "Адмиралтейский". На эти цели из бюджета республики будет выделено 270 миллионов рублей. В проектную документацию внесли изменения, поэтому характеристики пруда по сравнению с 2015 изменились. Теперь площадь водного зеркала составит 13,7 гектар. Длина пруда 3,4 километра. Максимальная ширина - 80 метров, минимальная - 39 метров.