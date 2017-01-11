На 96-м году жизни скончался заслуженный профессор КФУ

Николай Николаевич Непримеров был авторитетнейшим специалистом в области физики нефтяного пласта

В Казани на 96-м году жизни скончался профессор Казанского госуниверситета и ветеран Великой Отечественной войны Николай Непримеров. Гражданская панихида пройдет 13 января, в 10.30, на втором этаже Института физики КФУ на Кремлевской, 16. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе КФУ.

Николай Николаевич Непримеров был авторитетнейшим специалистом в области физики нефтяного пласта. Он принимал активное участие в жизни университета, республики и страны, был членом многих научных и научно-технических советов, при Государственных комитетах, Министерствах и Академии Наук. Работал государственным экспертом Госплана СССР, был членом диссертационных советов.

О себе профессор Николай Николаевич Непримеров не раз говорил, что «жил он не зря, много сил отдавая любимой работе, и в этом постоянном труде – секрет его творческого долголетия».

Более подробно о Николае Непримерове можно прочитать на сайте КФУ.