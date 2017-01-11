«Раньше ждали 7 минут, а теперь 20»: казанцы об электронной очереди в отделениях почты

Казанцы высказали мнение о введенной на почте электронной очереди

Социальные сети наводнили фотографии о шокированных бабушках: в отделениях Почты России установили электронные очереди и там творится нечно ужасное.

Главный специалист по корпоративным коммуникациям филиала Почты России в Татарстане подтвердил информацию о наличии терминалов:

С декабря 2016 года Почта России проводит масштабное внедрение электронной очереди в отделениях почтовой связи Республики Татарстан. На сегодняшний день в Казани оборудовано 18 отделений. До конца первого квартала будет внедрено еще 29 (из них 13 по городам РТ, а 16 в Казани). В дальнейшем сеть отделений с данным сервисом будет увеличиваться.



Это одна из комплексных мер, направленная на сокращение очередей и удобства клиентов отделений почтовой связи, позволяющая также вовремя перераспределить нагрузку на операторов в часы «пик».

А что на самом деле происходит с бабушками, мы решили лично проверить и отправились в одно из почтовых отделений Казани.

Почтовое отделение №66, Казань, Черноморская 3

Первое впечатление от увиденного на почте было двоякое: с одной стороны, конечно, нет гигантских очередей и толпы беснующихся людей. С другой стороны, казалось, что все люди находятся в растерянности, а громкий голос, объявляющий номер очереди, слишком странно звучит в привычном зале почты.

Терминал, находящийся на входе, принципиально не отличается от тех, которые установлены в других учреждений. Шрифты крупные, меню программы понятное, теоретически ни у кого не должно было возникнуть трудностей. Но все же мы решили узнать мнение посетителей о внеднении электронной очереди.

Венера Залялиева

- На почте я бываю очень часто - получаю посылки. Электронной очередью очень довольна. Сейчас век технологий, и введение этой системы вполне естественно. Теперь все будет более упорядоченно. Конечно, подождать нужно подольше, но мне кажется к этому можно привыкнуть. Да и ждать долго только когда в зале людей много. А если будет мало, то получишь талон и точно будешь знать в какое окно и когда надо подойти.



Конечно, электронная очередь больше пользы приносит сотрудникам: так им понятней сколько людей в зале и для чего именно. Раньше у каждого окна толпились люди, мешая как друг другу, так и сотрудникам. Теперь можно взять талон и выбрать любое удобное место и присесть. В дальнейшем было бы хорошо ввести возможность предварительной записи по электронной очереди не выходя из дома.

Яна Семенова

- На почте я бываю раз месяц, чтобы получить посылки. Сегодня впервые здесь увидела электронную очередь и пришла в ужас. Конечно, сейчас я уже получаю свою посылку, но для этого мне пришлось простоять 20 минут, хотя это раньше занимало максимум 5-7 минут. Я подходила к отдельному окну, даже если была очередь, она быстро проходила, так как сотрудница просто выдавала посылки. А сейчас она и платежи принимает.



Поэтому теперь приходится ждать намного дольше: встретила тут свою знакомую, так она еще дольше простояла, больше 30 минут. Хотелось бы, чтобы снова вернули отдельное окно только для получения посылок.

Любовь Сергеевна

- Я в это отделение прихожу очень часто: счета оплатить, получить или отправить письма и открытки. Я очень довольна введением электронной очереди, так как люблю во всем порядок. Раньше как было: то одна, то другая подойдет со словами "ой, а мне быстро, только спросить", можно было и полдня простоять.



А сейчас очень удобно: возьмешь талон и сидишь спокойно, ждешь своей очереди. Может конечно сейчас и дольше нужно ждать, но сейчас никто не выстраивается в длинные шеренги, все спокойно занимаются своими делами и не нервничают.

Следует отметить, что не все пожилые люди разделяли мнение Любови Сергеевны и считали нововведение никому не нужным - только зря бумага переводится.

Да и как можно спокойно сидеть и ждать, когда на все отделение 7 стульев?

Пока мы общались с посетителями, людей в зале осталось совсем мало. Неизвестно, случилось ли это благодаря введеной электронной очереди, или просто в почтовом отделении наступил период затишья.

В Казани всего 86 отделений почты, и когда электронная очередь появится во всех - неизвестно. Сейчас терминалы установлены в 18 отделениях Почты России: