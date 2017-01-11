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В РТ врач добровольно выплатил 500 тысяч вдове пациента, умершего от язвы желудка

В РТ врач добровольно выплатил 500 тысяч вдове пациента, умершего от язвы желудка
16+
Фото: saby.tatarstan.ru

Заведующий отделением хирургии Сабинской центральной районной больницы полностью признал вину и выплатил 500 тысяч вдове пациента, который умер от несвоевременно диагностированной язвы желудка. Об этом со ссылкой на представителя потерпевшей стороны, юриста Андрея Сучкова, сообщает правозашитная организация «Зона права», также сотрудничающая по данному делу с правозащитной группой «Акцент».

Напомним, в мае 2016 года в Сабинскую ЦРБ доставили 40-летнего пациента, который жаловался на боли в животе. Завотделением хирургии Ильгиз Арсланов поставил мужчине диагноз «Хронический панкреатит. Хронический гепатит» и назначил лечение, которое не приносило облегчения. Из-за того, что перфоративная язва желудка не была вовремя диагностировано и, как следствие, не была проведена срочная операция, все переросло в перитонит, который был осложнен тяжелым сепсисом и септическим шоком.

Через два дня другой хирург ЦРБ все-таки поставил правильный диагноз и принял решение срочно прооперировать мужчину, однако операция не помогла - мужчина умер. Экспертиза установила, что между действиями завотделением и смертью пациента есть прямая причинно-следственная связь.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Изначально в ходе предварительного следствия врач не признавал свою вину, и прокурор требовал для него наказание в виде ограничения свободы на 3 года с лишением права заниматься врачебной деятельностью на те же 3 года. В итоге подсудимый полностью признал свою вину, и в связи с примирением сторон Сабинский районный суд Татарстана прекратил уголовное дело.

Кстати, в 2008 году Сабинская ЦРБ уже судилась с пациенткой из-за ошибки врача-акушера, которая без клинического обоснования назначила беременной внутривенное введение препарата, вызывающего родовую деятельность. В результате девочка стала инвалидом с рождения — она не могла говорить, видеть, ходить, самостоятельно принимать пищу. Через четыре года она умерла.

В ходе проверки были выявлены дефекты оказания медицинской помощи в роддоме. В результате девочка родилась в крайне тяжелом, угрожающем жизни состоянии. Если бы медпомощь беременной оказали правильно и вовремя, неблагоприятного исхода можно было избежать.

Суд прекратил разбирательство в отношении акушерки по статье 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей”) по нереабилитирующим основаниям - в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В результате мама умершей девочки отсудила у Сабинской ЦРБ 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

 

ProKazan.ru, 12.01.2017, 19:29
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин12 января 2017, 19:43
Богатенький Буратино.
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Fess12 января 2017, 20:17
Вот и цена жизни человека: 500 000 рублей. Недорого.
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Горожанин12 января 2017, 20:34
а защитнички медиков с пеной у рта пузырили в сторону пациентов... а в Уфе главврча освободили от должности
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