Подробности пожара на полуострове в Старом Аракчино: трехэтажный коттедж горел 5 часов

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

Сегодня стали известны подробности пожара в поселке Старое Аракчино, который произошел накануне на намытом для застройки полуострове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, пожар начался около 11.30.

- Горела кровля надворных построек на площади более 20 квадратных метров и карниз кровли дома, - рассказали в МЧС.

Сообщается, что спустя пять часов пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.

- Пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, в результате происшествия никто не пострадал. Коттедж находился на стадии отделки и монтажа коммуникаций.