В Казани задержали москвича при попытке сбыта 2,5 кг наркотиков

В Казани задержали жителя Москвы при попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что на контрольном посту «Малиновка» автодороги М7 инспекторы ДПС остановили автомобиль «Ауди».

- В результате проверки в машине обнаружили спортивную сумку, в которой находились полиэтиленовые свертки с веществом светлого цвета, - рассказали в ведомстве.

Полицейские у москвича изъяли более 2,5 кг синтетических наркотиков.

- Задержанный выполнял роль перевозчика запрещенного товара. Получив оптовую партию наркотиков, он должен был доставить их в заранее условленный тайник, - говорится в сообщении.

24-летний житель Москвы свою вину полностью признал. Отметим, что он уже ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере». По решению Кировского районного суда подозреваемый взят под стражу.