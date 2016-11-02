Завтра в Авиастроительном и Вахитовском районах Казани не будет света

Завтра, 13 января, в Авиастроительном и Вахитовском районах Казани не будет света. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

- Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, - говорится в сообщении.

Так, с 8.00 до 17.00 без света останутся жители в Авиастроительном районе по адресам: ул.Тренева, 42–69.

Также с 9.00 до 17.00 не будет света в Вахитовском районе по адресам: ул.Калинина, 6, ул.Тихомирнова, 1.

Кроме этого, света не будет в ряде промышленных и административных зданий Вахитовского района.