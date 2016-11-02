Минобрнауки Татарстана перевел мультсериал «Фиксики» на татарский язык

Министерство образования и науки Татарстана перевело детский анимационный мультсериал на татарский язык. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Первые 60 серий мультфильма можно скачать в открытом доступе на сайте Минобрнауки.

- Перевод мультфильма «Фиксики» был осуществлен в рамках госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014−2020 годы», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что заслуженная артистка РТ, финалистка проекта «Голос» Эльмира Калимуллина озвучит «Игру престолов» на татарском языке.

Справка



«Фиксики» - российский анимационный мультсериал, который создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». Мульфильм рассказывает о семье Фиксиков — это маленьких человечков, которые живут внутри техники и исправляют ее поломки.