СМИ: Минтимер Шаймиев поддержал установку в Казани памятника основателю Казанского ханства

Экс-президент Республики Татарстан, а ныне Государственный советник Минтимер Шаймиев поддержал установку в Казани памятника основателю Казанского ханства Улу-Мухаммеду. Об этом пишет «Коммерсантъ».

- Прежде всего, считал бы необходимым предать земле останки казанских ханов, хранящиеся в археологических лабораториях Казанского кремля. Подходящим моментом для этого был бы приезд гостей на очередной Болгарский джиен – «Изге Болгар жыены». Есть ряд предложений и по установке скульптурного памятника хану Улуг-Мухаммеду. Скажу: почему бы нет?, - отметил Минтимер Шаймиев.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что Всетатарский общественный центр предложил установить памятник основателю Казанского ханства. Активисты считают, что в столице Татарстана нет ни одного памятника, посвященного древней истории Казани. Памятник предлагают установить у Казанского Кремля.