В Татарстане нашли пропавшую девочку из Оренбурга

В Набережных Челнах нашли пропавшую 15-летнюю Анастасию Г. из Оренбурга. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Оренбургской области.

Сообщается, что школьница пропала в начале января 2017 года.

- С заявлением в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 15-летняя дочь ушла из квартиры, в которой они совместно проживают, - говорится в сообщении.

Подросток был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время сотрудник уголовного розыска по Гайскому городскому округу выехал в Набережные Челны, чтобы доставить девочку домой.