Владимир Путин присвоил прокурору Татарстана классный чин

Президент России Владимир Путин присвоил классный чин прокурору Татарстана Илдусу Нафикову, указ опубликован накануне на сайте президента России.
- Присвоить классный чин государственного советника юстиции 2 класса работнику органов прокуратуры Российской Федерации Нафикову Илдусу Саидовичу, — говорится в тексте указа.
Классный чин государственного советника юстиции второго класса соответствует по статусу воинскому званию генерал-лейтенанта (вице-адмирала).
Кстати
Илдус Нафиков родился в 1960 году в селе Кузнечиха Куйбышевского района ТАССР. Окончил Казанский государственный университет, юридический факультет по специальности "правоведение"(1983 г.). Владеет английским языком.
В 1977 - 1978 гг. - слесарь Куйбышевского АТП.
В 1983 - 1986 гг. - старший помощник прокурора Комсомольского района г. Брежнева.
В 1986 - 1988 гг. - старший следователь прокуратуры г. Брежнева.
В 1988 - 1990 гг. - инструктор идеологического отдела Набережночелнинского горкома КПСС.
В 1990 - 1995 гг. - заместитель прокурора г. Набережные Челны.
В 1995 - 1996 гг. - первый заместитель прокурора г. Набережные Челны.
В 1996 - 2000 гг. - прокурор г. Нижнекамска.
В 2000 - 2007 гг. - прокурор г. Набережные Челны.
В 2007 - 2013 гг. - прокурор г. Казани.
С сентября 2013 г. - прокурор Республики Татарстан.