Владимир Путин присвоил прокурору Татарстана классный чин

Президент России Владимир Путин присвоил классный чин прокурору Татарстана Илдусу Нафикову, указ опубликован накануне на сайте президента России.

- Присвоить классный чин государственного советника юстиции 2 класса работнику органов прокуратуры Российской Федерации Нафикову Илдусу Саидовичу, — говорится в тексте указа.

Классный чин государственного советника юстиции второго класса соответствует по статусу воинскому званию генерал-лейтенанта (вице-адмирала).

Кстати



Илдус Нафиков родился в 1960 году в селе Кузнечиха Куйбышевского района ТАССР. Окончил Казанский государственный университет, юридический факультет по специальности "правоведение"(1983 г.). Владеет английским языком.



В 1977 - 1978 гг. - слесарь Куйбышевского АТП.

В 1983 - 1986 гг. - старший помощник прокурора Комсомольского района г. Брежнева.

В 1986 - 1988 гг. - старший следователь прокуратуры г. Брежнева.

В 1988 - 1990 гг. - инструктор идеологического отдела Набережночелнинского горкома КПСС.

В 1990 - 1995 гг. - заместитель прокурора г. Набережные Челны.

В 1995 - 1996 гг. - первый заместитель прокурора г. Набережные Челны.

В 1996 - 2000 гг. - прокурор г. Нижнекамска.

В 2000 - 2007 гг. - прокурор г. Набережные Челны.

В 2007 - 2013 гг. - прокурор г. Казани.

С сентября 2013 г. - прокурор Республики Татарстан.