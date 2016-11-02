В центре Казани выставили на продажу здание банка с бронированными окнами и оборудованием

Приобрести его можно "всего" за 86 миллионов рублей

В столице Татарстана любой желающий, имеющий 86 миллионов рублей, может стать собственником здания бывшего банка в центре города. Здание на Университетской вчера было выставлено на продажу на сайте бесплатных объявлений.

Как указывает владелец здания, здание имеет все банковское оборудование, бронированные окна, да и земля находится в собственности. Покупатель при желании может открыть в этом здании банк или же офисы.

Впрочем, если покупателей не найдется, собственник здания готов сдать его в аренду.