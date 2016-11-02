Спасатели предложили открыть в Казани в 2017 года больше пляжей, но мэрия откроет лишь 7

Городские власти не прислушались к предложению спасателей и намерены открыть к лету 2017 года лишь четыре муниципальных пляжа и три организованных места отдыха у воды. Об этом сообщает официальный портал мэрии Казани.

Напомним, в сентябре прошлого года начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанд Тимурханов рассказал, что его ведомство подало заявку на увеличение бюджетных расходов на содержание пляжей в два раза - с 4 до 8 миллионов рублей.

Это позволило бы увеличить количество пляжей в городе. Например, обустроить дикий пляж у речного порта, прибрежную зону Ново-Савиновского района, а также берег у Третьей транспортной дамбы и территории за Арским кладбищем.

Но городские власти намерены открыть в 2017 году лишь четыре муниципальных пляжа - «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое» и «Озеро Комсомольское», а также три организованных места отдыха у воды на озерах Изумрудное, Лебяжье и в парке Победы.