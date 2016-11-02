В Казани могут осудить на 19 лет парня, который жестоко надругался над знакомой, убив ее

В Казани в Верховном суде РТ прокуратура попросила осудить на 19 лет колонии 27-летнего Марата Хамидулина, который в мае прошлого года избил и надругался над знакомой женщиной, убив ее. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре РТ.

Преступление случилось 20 мая в селе Среднее Биктимирово Алькеевского района, пьяный Марат Хамидулин поссорился со знакомой, после чего решил убить ее.

- Хамидуллин нанес ей не менее 165 ударов руками и неустановленными предметами по различным частям тела, от чего последняя потеряла сознание. После этого Хамидулин, действуя с особой жестокостью, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, - рассказали в прокуратуре.

По данному факту было возбуждено дело по статьям "убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера" и "действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей", свою вину Хамидуллин признал лишь частично.

Вердикт суда станет известен позже.