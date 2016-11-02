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Росстат: жители России заменили в рационе мясо и молоко на овощи и тыквы

Росстат: жители России заменили в рационе мясо и молоко на овощи и тыквы
16+
Фото: ProKazan

Россияне стали меньше есть мяса, рыбы, молочных продуктов и сахара, а овощей, картофеля и бахчевых культур — больше. Об этом говорится в публикации газеты «Известия» со ссылкой на ежегодный сборник Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели».

В 2013-2015 годы, согласно документу, в годовом рационе среднестатистического россиянина количество мяса снизилось на два килограмма, рыбы — на пять килограммов, молока и продуктов из него — на девять килограммов, сахара — на килограмм.

Одновременно с этим жители РФ съели рекордное количество овощей и бахчевых: объем потребления кабачков, тыкв и арбузов вырос в среднем на 24 килограмма с 2005 по 2015 годы.

Опрошенные эксперты связывают подобные изменения гастрономических пристрастий с падением доходов населения и ростом цен на продукты питания, а также с введенными Россией в 2014 году контрсанкциями.

В середине ноября 2016 года Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в октябре по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее на 5,9 процента до уровня 30,9 тысячи рублей. Также в структуре сообщили, что в сентябре 2016-го падение ускорилось почти вчетверо и составило 1,5 процента.

ProKazan.ru, 11.01.2017, 15:59
Тэги: Торговые центры Казань
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Комментарии

Горожанин11 января 2017, 16:04
В данном контексте надо писать не тыквы, а тыкву. Ну и тыква у вас !
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Уху евший11 января 2017, 16:10
Судя по тенденции, скоро заменят овощи и тыквы на песок и камни..... >:>
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Уху евший11 января 2017, 16:11
СЛАВА ВЕЛИКОМУ ВОЖДЮ ПУТИНУ!!!
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Горожанин11 января 2017, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
СЛАВА ВЕЛИКОМУ ВОЖДЮ ПУТИНУ!!!
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Единоросам с срало:-D
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Горожанин11 января 2017, 16:26
Животноводство значит хромает на все четыре ноги. Кто его душит?
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PaparazziKazan11 января 2017, 16:28
Здоровый образ жизни.
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Горожанин11 января 2017, 16:39
Журналисты ,бывшие ДВОЕШНИКИ в школе , грамотеи ....!
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Горожанин11 января 2017, 16:43
В сетях мясо если есть, то это замороженное недоразумение, либо непонятные куски цвета венге. Фарш - по вкусу, это что-то странное, видимо сискиписки. К консервам лучше не прикасаться, там мяса нет, только желе с кусками потрохов. Колбаса - соевые гранулы. Это про красное. Мясо птицы еще куда ни шло, но с явным насыщенным вкусом каких-то медикаментов, видимо птицу не только кормят, но и обильно вымачивают в антибиотиках.
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Горожанин11 января 2017, 16:48
[***]
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Горожанин11 января 2017, 16:48
И это овно еще и дорожает
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горож11 января 2017, 16:52
растительное питание продлевает жизнь, в Индии вон как плодятся и живут, больше половины веганы. так что ничего страшного, даже лучше, главное чтобы овощи были натуральными...
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Горожвнка11 января 2017, 16:54
А тыквы это не овощи?))
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Горожанин11 января 2017, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
Не знаю почему забрили. Ни одного нецензурного слова не было. Но еще раз подчеркиваю. Молоко, прокиснув, не преобразуется в простоквашу, а становится похожей на застывший сок каучукового дерева. Почему?
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Горожанин11 января 2017, 17:09
Вот
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