Появилось новое видео со стройплощадки стадиона в Самаре, который строит ПСО «Казань»

В Сети появилось новое видео со строительной площадки стадиона "Самара Арена", которое было снято с помощью своего квадрокоптера. Об этом сообщает ProGorodSamara.ru.

Сейчас на спортивном объекте установлены семь из 32 консолей купола, остеклены и уже отапливаются помещения первого этажа и заканчиваются монолитные работы по чаще стадиона.

К июню планируется освободить будущее поле стадиона, чтобы летом там смогли начаться работы по устройству газона. Сам объект должны сдать в эксплуатацию в конце 2017 года, его строительством занимается ПСО "Казань".