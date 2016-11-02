В РТ у экс-начальника Росприроднадзора, жившего не по средствам, отобрали имущество

В Республике Татарстан у экс-начальника отдела правового обеспечения Росприроднадзора по РТ Андрея Дрожжина, который не смог объяснить свои доходы, отобрали имущество. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

- Суд постановил взыскать имущество на 1 миллион рублей с Андрея Дрожжина, - говорится в сообщении.

Сообщается, что денежные средства будут обращены в доход Российской Федерации. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что чиновник в 2014 году приобрел имущество, стоимость которого превысила общий доход его семьи за последние три года. Сведения, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, государственным служащим не были представлены.