Казанцы ищут в Сети, что такое глютен и гомункул: составлен топ незнакомых слов

Был составлен список из самых популярных поисковых запросов, при помощи которых казанцы пытаются выяснить, что значит то или новое незнакомое слово, об этом сегодня сообщили в Яндексе.

- В 2016 году жители Казани часто спрашивали, что такое лабутены и любовь, запрос "лабутены" опередил самый популярный в прошлом году запрос "что такое любовь". Скорее всего казанцы хотели узнать, о чем поётся в известной песне, - рассказали в компании.

Для составления рейтинга использовались запросы, в которых встречались словосочетания "что такое» и "что это".

Отметим, что ежедневно казанцы задают Яндексу около 2 миллионов поисковых запросов.