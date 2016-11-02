В Татарстане с 16 января будут отменены 5 остановок электричек

В Татарстане с 16 января отменяются 5 остановок ряда пригородных поездов, об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РТ.
Остановочная площадка «859 км» будет отменена для электричек №№ 6422, 6424, 6440, 6410, 6421, 6427, 6429, 6431 сообщением Казань-Сосновка-Казань; №№ 6401, 6430 сообщением Шемордан-Казань-Шемордан; №№ 6423, 6438 сообщением Кизнер-Казань-Кизнер; №№ 6420, 6425, 6428 сообщением Казань-Вятские Поляны-Казань.
Остановочная площадка «Басово» отменяется для электричек №№ 6491, 6492 сообщением Алатырь-Красный Узел-Алатырь.
Остановочная площадка «49 км» – для электричек №№ 6677, 6678, 6751, 6752 сообщением Ижевск-Набережные Челны-Ижевск.
Остановочная площадка «1283 км» – для электричек №№ 6522, 6521, 6524, 6523 сообщением Янаул-Чернушка-Янаул.
Остановочная площадка «1441 км» – для электричек №№ 6572, 6575, 6574, 6571 сообщением Красноуфимск-Дружинино-Красноуфимск.