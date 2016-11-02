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В Казани ночью загорелся автосервис с тремя автомобилями

В Казани ночью загорелся автосервис с тремя автомобилями
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Фото: ГУ МЧС России по РТ

Минувшей ночью в Казани загорелся автосервис на улице Азина в поселке Киндери, недалеко от Дербышек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило около 22.09. На момент пожара в автосервисе находилось три автомобиля.

- В результате пожара полностью сгорела «Нива», остальные машины - Renault Sandero и Chevrolet Aveo лишь закоптились, - передает inkazan.

Пожар был ликвидирован в 22.27. Площадь пожара составила 12 кв. метров. Пострадавших нет.

Люция Кашапова, 11.01.2017, 11:05
Тэги: МЧС
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