В Казани ночью загорелся автосервис с тремя автомобилями

Минувшей ночью в Казани загорелся автосервис на улице Азина в поселке Киндери, недалеко от Дербышек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило около 22.09. На момент пожара в автосервисе находилось три автомобиля.

- В результате пожара полностью сгорела «Нива», остальные машины - Renault Sandero и Chevrolet Aveo лишь закоптились, - передает inkazan.

Пожар был ликвидирован в 22.27. Площадь пожара составила 12 кв. метров. Пострадавших нет.