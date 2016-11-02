Клиентам Татфондбанка отказали в проведении пикета на площади Свободы

Мэрия Казани не согласовала клиентам Татфондбанка и Интехбанка проведение 12 января пикета на площади Свободы. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на и.о. главы отделения ПАРНАС Марселя Шамсутдинова.

Было принято решение, что акция пройдет в сквере Тинчурина 13 января, в мэрии дали согласие на проведение акции в этом парке.

Также мэрия отказала клиентам Татфондбанка и Интехбанка в проведении митинга 21 января на четырех заявленных площадках: площади Тукая, площади Тысячелетия, площади 1 Мая и у театра им. Г. Камала, в исполкоме сообщили, что эти места якобы заняты другими мероприятиями.

Пока что клиенты пострадавших банков не решили, где именно будут проводить митинг 21 января.

Напомним, 9 января из-за сильных морозов был отменен флешмоб пострадавших клиентов Татфондбанка и "ИнтехБанка".

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

"Интехбанк" вслед за Татфондбанком ввел ограничения на снятие наличных, решение было принято из-за наплыва клиентов Татфондбанка, которые могут снимать деньги в банкоматах "ИнтехБанка" без комиссии. Затем в банке была введена временная администрация.