Сегодня вкладчики «ИнтехБанка» узнают, от кого получат страховые выплаты

Клиенты будут распределены среди трех банков-агентов

Сегодня агентство по страхованию вкладов определится с порядком выплат физлицам, державшим свои вклады в «ИнтехБанке». Вкладчиков распределят по трем банкам-агентам - Сбербанк, ВТБ24 и «Ак барс» банк.

- Информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема банками-агентами заявлений от вкладчиков о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ (www.asv.org.ru) 11 января 2017 года, - говорится в сообщении.

Отметим, что выплаты начнутся 12 января.

Напомним, проблемы в «ИнтехБанке» начались после того, как рухнул Татфондбанк. «Интехбанк» вслед за Татфондбанком ввел ограничения на снятие наличных, решение было принято из-за наплыва клиентов Татфондбанка, которые могут снимать деньги в банкоматах «ИнтехБанка» без комиссии.